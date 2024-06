Christian Eriksen foi o «homem do jogo» na empate entre a Eslovénia e a Dinamarca, jogo inaugural do Grupo C do Euro 2024.

O médio dinamarquês foi o motor da equipa, eficaz nos passes e colocou a seleção a jogar. Três anos depois do fatídico episódio no Euro 2020, altura em que caiu inanimado no relvado, o médio de 32 anos marcou o primeiro golo do jogo, aos 17 minutos.

De destacar que este foi o primeiro empate do Euro 2024.

Lista de todos os Homens do Jogo:

Alemanha-Escócia: Jamal Musiala (Alemanha)

Hungria-Suíça: Granit Xhaka (Suíça)

Espanha-Croácia: Fabián Ruiz (Espanha)

Itália-Albânia: Federico Chiesa (Itália)

Polónia-Países Baixos: Cody Gakpo (Países Baixos)

Eslovénia-Dinamarca: Christian Eriksen (Dinamarca)