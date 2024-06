Federico Chiesa foi eleito «homem do jogo» na reviravolta da Itália sobre a Albânia (2-1), em jogo do Grupo B do Euro 2024.

O extremo da Juventus esteve muito ativo no ataque e se a Itália venceu apenas pela margem mínima foi apenas pela falta de eficácia dos companheiros de Chiesa, uma vez que o avançado não se cansou de cruzar bolas para a zona de finalização.

Num jogo que fica marcado pelo golo mais rápido da história dos Europeus, a Itália entrou a perder, mas acabou por virar o resultado.

Lista de todos os Homens do Jogo:

Alemanha-Escócia: Jamal Musiala (Alemanha)

Hungria-Suíça: Granit Xhaka (Suíça)

Espanha-Croácia: Fabián Ruiz (Espanha)

Itália-Albânia: Federico Chiesa (Itália)