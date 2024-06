Cody Gakpo foi eleito o «homem do jogo» pela UEFA no triunfo dos Países Baixos sobre a Polónia (2-1), na abertura do Grupo F da fase final do Euro 2024.

O avançado do Liverpool esteve em particular destaque no lado esquerdo do ataque da seleção laranja, com muitas incursões no corredor e acabou por ser ele a marcar o golo do empate, já depois da Polónia ter feito o primeiro golo do jogo.

Um remate à entra da área revestido de alguma sorte, uma vez que a bola acabou por sofrer um desvio em Salamon que, desta forma, traiu Szczesny.

Lista de todos os Homens do Jogo:

Alemanha-Escócia: Jamal Musiala (Alemanha)

Hungria-Suíça: Granit Xhaka (Suíça)

Espanha-Croácia: Fabián Ruiz (Espanha)

Itália-Albânia: Federico Chiesa (Itália)

Polónia-Países Baixos: Cody Gakpo (Países Baixos)