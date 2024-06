João Cancelo, em declarações na zona mista, após a vitória de Portugal por 3-0 sobre a Turquia, no segundo jogo da fase de grupos deste Euro 2024:

«Tivemos o controlo do jogo frente à Chéquia, tivemos de correr atrás do resultado depois do golo sofrido. As características da Turquia são diferentes, são menos organizados que a Chéquia na minha opinião. Marcámos cedo, o que é sempre bom, mas claro que temos coisas a melhorar e o primeiro objetivo está cumprido. Tento ajudar ao máximo Portugal, é me indiferente onde jogo, tive muito mais espaço frente à Turquia, eles jogaram muito mais abertos que a Chéquia e isso beneficiou as características de Portugal. Geórgia? Acho que todos merecem minutos, atitude de todos tem sido excelente, todos merecem jogar, cabe ao selecionador saber quem joga, mas penso que vão haver algumas alterações no último jogo do grupo. Sempre que jogo por Portugal fico emocionado, amo o futebol, amo o que faço e jogar por Portugal é o ponto mais alto da minha carreira, represento os meus e sempre entro em campo dou o máximo, para mim é o que faz a diferença».