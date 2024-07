É o terceiro Europeu consecutivo em que França e Portugal se defrontam, mas é a primeira vez desde a famosa final de 2016 que o duelo é decisivo, no mata-mata.

Ora, esta quinta-feira, Didier Deschamps lembrou, na antevisão ao jogo, as qualidades da Seleção Nacional, e também essa tal final de há oito anos, em Paris.

«É um equilíbrio de poder. Portugal prefere atacar do que defender. Os Países Baixos foram cautelosos connosco, a Bélgica também. Portugal também será? Eu sei o que o Roberto Martínez [treinador de Portugal] gosta de fazer», começou por dizer, o selecionador francês, em conferência de imprensa.

«A final de 2016 foi forte e dolorosa. Não sei se a equipa de Portugal é mais ou menos forte agora. Estamos nos quartos de final, onde estão os melhores», continuou.

Deschamps defende que a França tem sido dominante defensivamente, mas que tem tido problemas na finalização, isto numa altura em que se levantam críticas a Marcos Thuram e Antoine Griezmann.

«O Griezmann não está deprimido. Se estão a ser demasiado duros? Não estou aqui para julgar o que escrevem. O importante é o que eu digo aos jogadores. Sobre o Griezmann e o Thuram, há coisas positivas e há outros aspetos em que podem melhorar.»

«Se somos uma equipa que divide? Não sei, mas tenho visto as pessoas felizes. É mais emocionante ganhar por 5-4, claro. Os críticos existem para fazer o seu trabalho. Sempre fizeram parte do meu dia a dia, isso não me impede de viver em paz», garantiu, quando questionado sobre um eventual conservadorismo da sua parte.

Deschamps admitiu que não é expectável que faça muitas alterações e elogiou ainda Cristiano Ronaldo, avançado de Portugal.

«Ofensivamente, sempre foi uma ameaça. Tem sempre qualidade para marcar e ser decisivo, e continua a ser um grande competidor», alertou.

«Não sei se será a mesma coisa, mas pode ser decidido nos detalhes. Portugal é uma das melhores equipas da Europa. Será um grande jogo», concluiu, sobre a eventualidade de a partida ir para prolongamento, como aconteceu em outras ocasiões.

Portugal e França defrontam-se esta sexta-feira, a partir das 20h00, em Hamburgo, em jogo dos quartos de final do Euro 2024.