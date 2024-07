Matjaz Kek, selecionador da Eslovénia, em declarações na sala de imprensa da Arena Frankfurt, após a eliminação nos penáltis frente a Portugal, nos oitavos de final do Euro 2024:



«Como disse, Portugal mereceu passar. Não culpo ninguém. Agradeço à federação eslovena, sabia que não íamos desiludir o país. Estamos tristes, claro. Isto confirma o meu ponto de vista. Seria patético dizer que os jogadores são herói, mas eles foram capazes de criar uma cultura nacional. Sentíamos falta dessa cultura na Eslovénia. Quem jogou e mesmo quem não jogou, mostrou o que significa jogar pela Eslovénia. Sou a peça menos importante. Não imaginam o quão orgulhoso estou por liderar esta seleção.



Não íamos tentar jogar olhos nos olhos com Portugal. Era preciso aguentar os primeiros 15 minutos. Sabíamos que Portugal ia ter mais bola e que o nosso guarda-redes teria muito trabalho. Mas com o tempo, os portugueses começaram a ficar nervosos. O árbitro... vi o cartão vermelho por ter perguntado o motivo do penálti.



É bom recebermos elogios do selecionador de Portugal. Não importa contra quem jogamos, mas precisamos destes momentos. Jogamos bem, mas Portugal jogou melhor, criou mais oportunidades. Espero que vá até ao fim.



Ilicic? Fico feliz que tenha voltado a jogar depois de tudo o que passou. Falhou o penálti, mas só falha quem marca. É preciso coragem para marcar e respeito quem tem essa coragem. Se calhar este era o nosso destino. Quero que ele continue com a seleção embora provavelmente já não lhe reste muito mais tempo como jogador. Os maiores da história também falharam penáltis.



Foi muito bom termos chegado até aqui, superámos as expetativas. Estamos tristes e desiludidos, mas é um bom ponto de partida para a seleção da Eslovénia.»