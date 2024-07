Além de Ronaldo, João Palhinha foi outro dos temas da conferência de Roberto Martínez após o Portugal-Eslovénia. Questionado pela imprensa alemã acerca do médio, que interessa ao Bayern Munique, o selecionador nacional desfez-se em elogios ao jogador.



«Adorei a prestação do Palhinha. Ele foi essencial para travar a forma como a Eslovénia joga, com contra-ataques, para travar a velocidade do Sesko e as segundas bolas. Acho que ele iria melhorar o Bayern Munique. O Palhinha torna os jogadores à sua volta melhores e está no melhor momento da carreira. Fez uma exibição perfeita e merece tudo o que de bom surgir. A exibição dele hoje diz tudo sobre o jogador. Enquanto homem é maior do que o jogo que fez», sublinhou.



Palhinha tem contrato com o Fulham, mas já durante este Europeu, não escondeu o desejo de trocar Londres pela Baviera na próxima janela de transferências.