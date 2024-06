Pepe, em declarações à flash interview da UEFA, após a vitória de Portugal por 3-0 sobre a Turquia, a contar para a segunda jornada do Grupo F:

«A equipa trabalhou bem, fizemos o que Roberto Martínez nos pediu. Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil, com um ambiente fantástico dentro do estádio, mas hoje lutámos pelos familiares e pelos nossos adeptos. Facilitismo contra a Geórgia? Nada disso, aqui jogamos sempre parar ganhar, queremos continuar a ganhar e isso é o bonito do futebol, é isso que fazemos, queremos superar-nos em cada jogo e não vai ser diferente contra a Geórgia».