A polícia alemã está a investigar os acontecimentos associados a um vídeo partilhado nas redes sociais durante o desempate por penáltis do Portugal-Eslovénia, dos oitavos de final do Euro 2024, em que se vê um adepto a ser agredido por stewards, num túnel de acesso às bancadas do estádio em Frankfurt.

«Posso confirmar que temos conhecimento do incidente e que estamos a investigá-lo», afirmou um porta-voz da polícia de Frankfurt, ao The Athletic, esta quarta-feira.

As imagens mostram um adepto, de pé, a ser agarrado por três pessoas identificadas com os coletes oficiais como stewards, levando murros de um quarto elemento, antes de, já no chão, ainda ser pontapeado por outros dois seguranças. Ao mesmo tempo, um segundo adepto surge já imobilizado no chão, de mãos junto às costas.

Não se sabe de que nacionalidade era a dupla de adeptos, nem o que efetivamente terá motivado as alegadas agressões. A situação aconteceu durante os penáltis do Portugal-Eslovénia e já após a marcação do penálti por Cristiano Ronaldo.

Certo é que a UEFA já tinha anunciado, após as invasões de campo no Turquia-Portugal (com o objetivo de os invasores chegarem junto a Cristiano Ronaldo) que ia reforçar a segurança nos estádios do Euro 2024. Essas invasões, não só no jogo de Portugal contra a Turquia, mas também contra a Chéquia, levaram a UEFA a multar a Federação Alemã de Futebol, na qualidade de organizadora da competição.