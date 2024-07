Na terça-feira, a Roménia foi afastada do Euro 2024, depois de perder com os Países Baixos, por 3-0, em jogo dos «oitavos». De todo o modo, a seleção romena despediu-se do Campeonato da Europa em grande.

Mesmo tendo perdido, os comandados de Edward Iordanescu deixaram o balneário que usaram no Allianz Arena, estádio onde se realizou o jogo, totalmente impecável. Tudo arrumado, chão limpo e uma carta de despedida, foi o presente da Roménia para a organização, que os «fez sentir em casa».

«O Euro foi, para cada um de nós, uma das experiências futebolísticas mais importantes vividas até agora e estamos felizes pelo facto de o palco ter sido alemão. Cada jogo, cada emoção, cada experiência uniu-nos e fez-nos sentir a magia do futebol. Saímos da Alemanha a pensar que demos tudo pela Roménia e estamos gratos por tudo o que vivemos durante as semanas que passámos aqui. Foi uma honra fazer parte da grande família do futebol europeu. Obrigado por nos fazeres sentir em casa!», pode ler-se na nota.