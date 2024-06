O que seria o futebol sem cerveja? Menos prazeroso, certamente.



Quem visita a Veltins Arena, ou melhor, Arena AufSchalke, assim denominada para o Euro 2024, não passa sede a menos que queira. Pelo menos esse é o objetivo da marca de cerveja que dá nome ao estádio do Schalke 04, casa de ótimas recordações para o FC Porto e para o futebol português.



O recinto não tem barris de cerveja, mas sim um «cervejoduto» que abastece todos as áreas de restauração assim como a tribuna e os restantes camarotes. É uma forma de manter a cerveja sempre fresca, explica-nos um funcionário que está de serviço num nos bares do estádio no dia do Geórgia-Portugal.





Estádio de Gelsenkirchen tem um «cervejoduto» e é capaz de servir 52 mil litros de cerveja.

Mas como, afinal, funciona este sistema que é único na Europa?



A marca de cerveja que patrocina o clube desde 2005 decidiu criar um duto de cerveja de cinco quilómetros. Há quatro sistemas de arrefecimento nas catacumbas da Arena AufSchalke, onde cabem até 52 mil litros (!) de cerveja. A partir daí, a cerveja segue para o duto central e acaba nos copos dos adeptos.



Num período menos feliz do Schalke 04 pelo menos não falta cerveja para que os adeptos afoguem as mágoas.



Uma capela entre pilares de carvão e gasómetros



A Arena AufSchalke é um dos estádios mais modernos da Europa. Com capacidade para 50 mil espetadores, de acordo com a UEFA, o estádio do emblema da Bundesliga 2 tem tecnologia de ponta, cobertura retráctil e relvado amovível.





Estádio do Schalke 04 tem uma capela onde já se realizaram funerais, batizados e casamentos.





Conjuga a modernidade com as suas origens, no fundo. Entre pilares de carvão e gasómetros, que homenageiam a indústria metalúrgica, a principal atividade na cidade até aos últimos anos do século XX, há uma capela. Sim, leu bem.



A Arena AufSchalke foi o primeiro estádio da Alemanha a ter uma capela. Inaugurado em agosto de 2001, o espaço sagrado está situado no coração da Arena e já recebeu mais de dois mil batizados, cerca de mil casamentos e centenas de funerais.



Ainda dizem que futebol e religião não se misturam.