A cerca de três horas e meia do apito inicial do Portugal-Chéquia começou a chover com muita intensidade em Leipzig.

Praticamente de um momento para o outro, um dia de sol e com bastante calor (27º) deu lugar a fortes rajadas de vento que trouxeram com eles chuva torrencial e, até, granizo.

Uma das equipas de reportagem da CNN Portugal em Leipzig foi surpreendida enquanto estava em direto. Veja no vídeo associado.

A fan zone, situada no centro da cidade, foi encerrada por motivos de segurança.

As previsões para a hora do Portugal-Chéquia, com apito inicial marcado para as 20h00 (21h00 locais) também fazem antecipar um jogo... molhado.

Também em Dortmund, onde se joga o Geórgia-Turquia, o pré-jogo teve direito a dilúvio.