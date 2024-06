Milhares de adeptos portugueses encheram as ruas de Leipzig, a poucas horas do pontapé de saída da Seleção Nacional no Euro 2024.

Num vídeo partilhado nas redes sociais, é possível ver o ambiente sensacional protagonizado por milhares de pessoas, equipadas a rigor e com bandeiras de Portugal.

Veja aqui a festa dos adeptos portugueses em Leipzig: