A Croácia foi afastada do Euro 2024 na fase de grupos com o empate ante a Itália (1-1), fruto de um golo de Mattia Zaccagni no minuto final do jogo, aos 90+8m, depois de Luka Modric ter dado vantagem aos croatas (55m).

Modric, que pouco antes do 1-0 viu Gigi Donnarumma defender um penálti, foi considerado o homem do jogo, recebeu o prémio oficial da UEFA e, na conferência de imprensa, foi surpreendido por uma mensagem tocante de um jornalista italiano.

«Boa noite, Luka. De um jornalista italiano: quero agradecer-lhe por tudo o que mostrou, não só esta noite, mas ao longo da sua carreira. Mais uma vez, destacou-se como um jogador de topo, marcando um golo, apesar de ter falhado um penálti. Só queria dizer-lhe isto, peço que nunca se retire da sua carreira de jogador, porque é um dos melhores jogadores sobre os quais comentei», referiu o jornalista, que mereceu algumas palmas na sala de imprensa após a mensagem.

Modric retirou os auriculares que auxiliavam a tradução e disse um «obrigado» em italiano, antes de responder em croata de forma alongada.

«Obrigado por este tributo maravilhoso, diretamente do fundo do meu coração, eu agradeço. Também gostava de jogar para sempre, mas provavelmente vai chegar a altura de pendurar as botas. Vou continuar a jogar, não sei por quanto tempo mais, mas muito obrigado pelas suas palavras», concluiu o médio de 38 anos.

Com o golo na segunda-feira, Modric tornou-se o jogador mais velho a marcar em Europeus. Eterno Modric.