Além de Marten de Roon, que já tinha confirmado que não iria ao Euro 2024 devido a lesão, também Ian Maatsen, Nick Olij e Quinten Timber foram riscados da lista inicial de 30 nomes dos Países Baixos.

O selecionador Ronald Koeman apresentou a convocatória final, com natural destaque para as presenças de Virgil Van Dijk (Liverpool), Frenkie De Jong (Barcelona), Nathan Aké (Manchester City) ou Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen).

Entre as principais ausências, está o avançado Joshua Zirkzee, um dos melhores jogadores da temporada do Bolonha, a equipa-sensação em Itália.

Recorde-se que os Países Baixos estão no grupo D do Euro 2024, juntamente com Áustria, França e Polónia.