Marten de Roon é baixa confirmada na seleção dos Países Baixos para o Euro 2024, confirmou esta segunda-feira a federação local.

O médio da Atalanta sofreu uma lesão muscular há duas semanas, na derrota na final da Taça de Itália frente à Juventus.

Ora, essa lesão impediu que o jogador de 33 anos jogasse na vitória da equipa de Bérgamo na final da Liga Europa, e tira-o agora do Europeu que decorre este verão na Alemanha.

De Roon, que estava pré-convocado para a competição pelo selecionador Ronald Koeman, deixou uma mensagem nas redes sociais.

«Nunca imaginei que ia ter uma semana na minha carreira, ou na minha vida, com tantos altos e baixos. Perdemos a final da Taça de Itália, não pude jogar a final da Liga Europa, mas ganhámos. Durante este último estado de euforia, passei muito tempo com a equipa médica: fiquei a saber que não posso jogar o Euro», escreveu.

Os Países Baixos, refira-se, estão no grupo D do Euro 2024, juntamente com França, Áustria e Polónia.

I can’t imagine I’ve had a week in my career, or in my life, that has had so many ups and downs. Lost the Coppa Italia, couldn’t play the final, win the Europa League. In that last euphoric state, I spent a lot of time with the medical staff: it turns out I can’t play the Euros. pic.twitter.com/s5eWLkUWO2