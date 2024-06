A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) denunciou à UEFA a venda ilegal de convites para o treino da Seleção Nacional previsto para o dia 14 de junho, na Alemanha, já no âmbito do Euro 2024.

«A FPF denunciou a existência de vários sites que estão a vender ingressos para aquela sessão de trabalho, cuja organização é da competência da UEFA com o Comité local, e para a qual a entrada se faz por convite sem a cobrança de qualquer valor monetário», revelou fonte da FPF, à Lusa.

O organismo informou ainda que os convites «vão ser distribuídos através da plataforma Portugal+, o clube de fãs da Seleção Nacional».

O treino de 14 de junho vai decorrer no estádio do FC Gutersloh, perto do local de estágio dos comandados de Roberto Martínez.