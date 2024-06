Pela primeira vez na carreira, Cristiano Ronaldo não conseguiu marcar qualquer golo na fase de grupos de uma grande competição internacional (Europeu ou Mundial). A três dias do duelo contra a Eslovénia, dos oitavos de final, Pepe saiu em defesa do capitão da Seleção.



«O Cristiano vive de golos, é um facto. Mas já viram a disponibilidade dele em campo para ajudar a Seleção? É incrível. Aos 39 anos é o jogador com mais minutos e está muito bem. Vai estar muito bem nesta fase do Europeu e tenho a certeza que ainda nos vai dar muitas alegrias», frisou, em conferência de imprensa.



Lembre-se que o avançado, de 39 anos, foi titular nos três jogos de Portugal na fase de grupos - apenas frente à Geórgia não completou 90 minutos.