A três dias do jogo com a Eslovénia, dos oitavos de final do Euro 2024, Pepe agarrou-se aos dados estatísticos para sublinhar que Portugla foi uma das melhores seleções durante a fase de grupos.



«Não sei se já viram as estatísticas da fase de grupos, mas Portugal foi das melhores seleções a nível estatístico. Nota artística? Os adeptos estiveram sempre connosco. Contra a Chéquia estivemos a perder quando não merecíamos e os adeptos continuaram a apoiar. Se calhar a confiança que tiveram em nós foi o que nos permitiu dar a volta ao jogo. Vamos dar o nosso melhor para eliminar a Eslovénia. Vai ser um jogo difícil, tivemos essa experiência recentemente. Não podemos é cometer os mesmos erros», defendeu, em conferência de imprensa.



O experiente defesa insistiu que os jogos no Europeu são complicados. «Sabemos que a caminha não vai ser fácil apesar de muitos dizerem que já estava ganho. Sabemos que não é assim. O importante é estarmos à disposição do selecionador para darmos o melhor pelo país», disse.



Portugal somou a terceira derrota da era Roberto Martínez frente à Geórgia depois de desaires com Eslovénia e Croácia. O denominador comum nesses três resultados negativos foi o facto de Pepe não ter estado em campo, algo que o próprio desvalorizou.



«É uma coincidência. Há três resultados possíveis num jogo de futebol. Perdemos quando devíamos perder e há que tirar lições dessas derrotas. Enquanto jogadores temos de perceber o que não fizemos e se cumprimos à regra o que o mister nos pediu. Temos de melhorar sempre para mantermos o ciclo vitorioso que tivemos no apuramento», referiu.