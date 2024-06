O embate entre Portugal e a Geórgia, último jogo do Grupo F do euro 2024, marcado para a próxima quarta-feira, vai contar com arbitragem do suíço Sandro Scharer, segundo anunciou a UEFA.

Será o segundo jogo do árbitro helvético nesta fase final, depois de já ter apitado o Eslovénia-Dinamarca.

Um árbitro de 35 anos que na época passada também apitou o Atalanta-Sporting, em Bérgamo, que acabou com derrota da equipa de Ruben Amorim por 2-1.

Recordamos que Portugal já está qualificado para os oitavos de final como primeiro classificado do Grupo F.