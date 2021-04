As autoridades do Azerbaijão vão permitir que o Estádio Olímpico de Baku tenha metade da lotação nos quatro jogos que vai receber do Euro 2020.

A decisão foi tomada esta quinta-feira, ao abrigo das limitações impostas pela pandemia de covid-19, e tendo em conta que a UEFA remeteu essa decisão para cada país que vai receber esta edição especial, adiada um ano.

O Estádio Olímpico de Baku tem capacidade para 70 mil espectadores, pelo que pode ter cerca de 35 mil adeptos nos três jogos do Grupo A que vai receber - País de Gales-Suíça a 12 de junho, Turquia -País de Gales quatro dias depois, Suíça-Turquia no dia 20 do mesmo mês -, e ainda um jogo dos quartos de final.