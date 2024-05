A Chéquia, primeiro adversário de Portugal na fase final do Euro2024, anunciou esta terça-feira a lista final de 26 convocados para a competição que vai decorrer, no próximo mês, na Alemanha, e entre os eleitos do selecionador Ivan Hasek destaca-se o nome do benfiquista David Jurásek.

O lateral esquerdo de 23 anos, contratado no início da temporada, teve dificuldades de adaptação na equipa comandada por Roger Schmidt e acabou a época emprestado aos alemães do Hoffenheim.

Lukas Cerv, jovem médio do Plzen, é o único estreante neste grupo composto por experientes jogadores, como Vladimír Coufal, Antonín Barák ou Patrik Schick.

A Chéquia será o primeiro adversário de Portugal a 18 de junho (20h00), quarto dia do Europeu, em Leipzig.

Lista de convocados da Chéquia

Guarda-redes: Jindrich Stanek (Slavia Praga), Matej Kovař (Bayer Leverkusen), Vítezslav Jaros (Sturm Graz/Liverpool).

Defesas: Vladimír Coufal (West Ham), Tomás Holes (Slavia Praga), Robin Hranác (Viktoria Plzen), Ladislav Krejcí, Martin Vitík (Sparta Praga), David Zima (Slavia Praga), David Jurásek (Hoffenheim/Benfica), David Doudera, Tomás Vlcek (Slavia Praga).

Médios: Tomás Soucek (West Ham), Antonín Barák (Fiorentina), Michal Sadílek (Twente), Lukás Provod (Slavia Praga), Pavel Sulc (Viktoria Plzen), Ondrej Lingr (Feyenoord), Václav Cerný (Wolfsburg), Matej Jurásek (Slavia Praga), Lukás Cerv (Viktoria Plzeň).

Avançados: Patrik Schick, Adam Hlozek (Bayer Leverkusen), Tomás Chorý (Viktoria Plzen), Jan Kuchta (Sparta Praga) e Mojmír Chytil (Slavia Praga).