O selecionador nacional, Roberto Martínez, contou com todo o grupo no primeiro treino em Marienfeld, Alemanha.



A sessão de trabalho, inicialmente agendada para as 11h00, arrancou 15 minutos depois do previsto com os jogadores de campo a realizarem exercícios de aquecimento no centro do relvado do hotel Klosterpforte. Por sua vez, os guarda-redes Diogo Costa, Rui Patrício e José Sá fizeram trabalho específico.



Depois de uma ativação geral, o grupo realizou «meiinhos» e trabalho com bola. Nos primeiros 15 abertos do treino que foram abertos à comunicação social notou-se boa disposição no grupo de trabalho que, um dia após o treino aberto, deverá aumentar os níveis de intensidade na preparação para o duelo com a Chéquia, da próxima terça-feira e que marca a estreia neste Euro 2024.



Portugal tem previsto o almoço para as 14h00 e às 17h30 reúne-se na sala de reuniões para uma palestra, sendo que o jantar será servido às 20h00, de acordo com o programa disponibilizado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).