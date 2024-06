Bruno Fernandes, em declarações na zona mista da RB Arena, em Leipzig, após o triunfo de Portugal sobre a Chéquia, por 2-1, no arranque do Grupo F do Euro 2024.

«Sabíamos dos problemas que a Chéquia poderia criar. Dominámos grande parte do jogo, estivemos muito bem, sem dar oportunidades para fazerem golo, mas tiveram um grande momento de inspiração. Mostrámos o nosso espírito de sacrifício, de resiliência, de saber estar no jogo, e consoante tudo isso conseguimos o empate. Fizemos outro golo, anulado. Mas conseguimos vencer, com o golo do Francisco Conceição.»

«Torna-se mais difícil quando o adversário joga com uma linha de cinco defesas. Por vezes, forcei os passes quando não o deveria fazer. Mas, se tivermos uma boa reação à perda da bola, não nos poderão criar problemas.»

«Tive alguns erros na primeira parte. Correr riscos tem os dois lados da moeda. Estou ciente disso. Mas, se conseguir fazer a bola passar, há muita qualidade diante de mim para fazer golo. Por isso, não estou preocupado em errar, porque faz parte do jogo. Tenho a equipa a puxar por mim, porque sabe que é uma das minhas caraterísticas.»

«A Chéquia tinha um bloco baixo e deveríamos tentar entrelinhas. Se o Cristiano tivesse feito aquele golo, provavelmente não diriam que errei tantos passes [risos].»

«O Francisco Conceição tem uma energia que cativa, toda a gente sabe das qualidades dele. Mas, não nos podemos esquecer do Pedro Neto, pela jogada que fez. Temos vários jogadores que podem ser espalha-brasas. Estamos felizes enquanto grupo, a equipa saltou toda do banco para festejar o golo.»

«Todos sabemos que é importante contar com jogadores experientes, como o Cristiano Ronaldo. Aliás, o Pepe é, provavelmente, o mais experiente em todo o torneio. Sabemos que são vitais para nós.»