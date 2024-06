Franz Beckenbauer será homenageado na cerimónia de abertura do Euro 2024, agendada para o final de tarde desta sexta-feira no estádio do Bayern Munique. A informação foi oficializada, esta terça-feira, pela UEFA.

O momento será protagonizado por Bernard Dietz e Jürgen Klinsmann, capitães na conquista do Europeu de ’80 e ’96, respetivamente. Os antigos internacionais germânicos serão acompanhados por Heidi Burmester, esposa do falecido «Kaiser». Esta será a forma de, simbolicamente, representar os três Europeus conquistados pela Alemanha.

«Figura extraordinária que moldou o futebol alemão, Beckenbauer foi capitão da República Federal Alemã (RFA) no Europeu de 1972 e no Mundial de 1974. (…) Vencedor do Prémio Presidente da UEFA em 2013, Beckenbauer faleceu em janeiro, aos 78 anos», lê-se na nota publicada pela UEFA.

O jogo de abertura do Europeu está agendado para as 20h de sexta-feira, opondo Alemanha e Escócia.

A «Mannschaft» está empatada com Espanha na contagem de Europeus conquistados.

We will honour the life of Franz Beckenbauer at the #EURO2024 opening ceremony on Friday.



The Germany great passed away aged 78 in January, having lifted the European Championship and World Cup as a player, and the latter as a coach.



Full details: ⬇️