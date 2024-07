A Inglaterra esteve a um passo de ser eliminada nos oitavos de final do Euro 2024, mas um lance de inspiração de Jude Bellingham encaminhou o jogo com a Eslovénia para prolongamento. Aos 90+5 minutos, o médio do Real Madrid anotou um golo de bicicleta que valeu o 1-1 e, já no prolongamento, Harry Kane completou a reviravolta.

«Foi uma montanha-russa de emoções. Não é a forma mais agradável de ganhar um jogo, queres controlar sempre os jogos, mas tens de encontrar formas de os ganhar. E se isso significa golos de bicicleta aos 95 minutos, que assim seja. A emoção é enorme», recordou o jogador de 21 anos, aos meios de comunicação da Federação Inglesa.

«Tivemos um lançamento lateral e pensei nesse momento que algo tinha de acontecer. Só rezava por algum desvio e o Marc [Guéhi] fez possivelmente o melhor cabeceamento da história de Inglaterra e ele nunca será reconhecido por isso, mas é importante que saiba o quanto eu e a equipa lhe estamos gratos», vincou.

Bellingham revelou ainda o que lhe passou na cabeça no momento do remate. O médio inglês assumiu que sentiu-se como Cristiano Ronaldo – aquele golo à Juventus ainda é recordado. «Foi mais instinto do que outra coisa, a bola caiu no sítio perfeito, um pouco atrás de mim. Quando estava no ar, era como: "Meu Deus, estou a dois metros do chão", senti-me como o Ronaldo. Mas já vi de novo e tenho um braço no chão, não foi o pontapé mais acrobático, mas acertei bem na bola e quando a vi entrar… foi um dos momentos mais memoráveis da minha carreira.»