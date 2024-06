Portugal tem vários líderes e jogadores experientes como são os casos de Cristiano Ronaldo e Pepe. Porém, há outros que ainda não chegaram aos 30 anos, mas contam com um vasto currículo e que estão habituados a disputar jogos decisivos e que valem títulos como é, por exemplo, o caso de Rúben Dias.

«Líder? Diria que é consequência natural da minha carreira. Acabo por ser um dos mais experientes, mas há quem tenha mais experiência. Mas é consequência da minha carreira, do que conquistei e da minha personalidade», referiu, em conferência de imprensa.



O defesa do Manchester City explicou ainda o que representa Cristiano Ronaldo para Seleção e para o país. «Representa inspiração, que tudo é possível. Representa que podes sonhar e conseguir. Representa muitas coisas. Acima de tudo gostava de dizer que é um prazer tê-lo connosco. Ele estar connosco nesta fase da carreira significa que quer ganhar outra vez nesta fase da carreira. É o nosso capitão e seguimo-lo até ao fim», apontou.



O central insistiu na ideia de que a forma como Portugal reagir às adversidades vai ditar até onde a equipa poderá chegar no Europeu.



«Estamos prontos. Há uma boa mistura de experiência com juventude e mesmo os mais jovens, têm experiência que adquiriram nos clubes. Temos de passar por dificuldades juntos e perceber onde podemos melhorar. Isso ajuda a construir o espírito que temos de ter numa competição como esta», defendeu.



«É difícil dizer que somos os principais favoritos. Somos uma equipa muito boa e temos potencial para ser perigosos. Tudo se vai resumir à forma como vamos crescer. Temos jogadores com talento, qualidade e experiência. É uma boa mistura, mas precisamos de encontrar a mentalidade certa para enfrentarmos o que nos chegará pela frente», reiterou.



A estreia de Portugal no Euro será contra a Chéquia esta terça-feira, às 20h00, em Leipzig.