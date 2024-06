Apesar da boa réplica na segunda parte da derrota com a Inglaterra (1-0), o ambiente na seleção da Sérvia está «de cortar à faca».

Dusan Tadic, que começou a partida inaugural no banco e foi lançado apenas aos 61 minutos, para o lugar de Aleksandar Mitrovic, criticou a decisão do selecionador Dragan Stojković.

«Falei com o selecionador. Levei muito a sério, sou o capitão, sou o líder, acho que sou o melhor jogador da equipa, sem falsa modéstia. É claro que acho que deveria ter sido titular. Poderia fazer mais, mas respeito a decisão do treinador. Se ele quiser que o Dusan Tadic jogue 30 minutos, eu vou respeitar. É difícil porque queres mostrar ainda mais e mostrar o que podes fazer. As individualidades não importam. É importante seguirmos em frente, isso é o mais importante», disse o avançado do Fenerbahçe, citado pela imprensa sérvia, após o jogo.

Já o selecionador, não gostou de ouvir estas palavras, embora tenha rejeitado qualquer mau ambiente.

«Se ele disse isso, não é bom. Foi a minha decisão. Foi tático. Queria o Tadic com as pernas frescas nos segundos 45 minutos, e esse é o único motivo, nada mais. É uma questão tática», frisou.

«Tempestade? Qual tempestade? Não digam isso», concluiu.