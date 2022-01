Este é um fim de semana especial. A MF Total chega à edição mil : um número redondo e sintomático da importância que a revista tem assumido na história do Maisfutebol. Para celebrar esta data, viajámos no tempo. Oito jornalistas escolheram a reportagem que mais os encantou escrever. Esta é a escolha de Sérgio Pereira , foi publicada a 7 de janeiro de 2014 e reflete a emoção com que foi vivido o funeral do Eusébio.

Boas leituras.

Quando o Maisfutebol chegou ao Largo da Luz, pouco passava das 15 horas, Hilário já estava no interior da igreja. O antigo lateral do Sporting não é só um grande amigo de Eusébio, é família: são compadres.



Cresceram juntos em Lourenço Marques e um batizado ligou-os para a vida.



Hilário não quis falar, não conseguia. Mas também não precisava: tudo o que Eusébio significava para ele estava naquele aspeto curvado. A dor pesa muito.



Andava com dificuldade, tremia, estava nervoso. Contou apenas como tinha recebido a notícia: pela televisão, às seis da manhã, quando se preparava para ir fazer a corrida de todos os dias. Não quis acreditar e foi acordar a esposa.



Depois chorou. Chorou muito.



Saiu por instantes para apanhar ar e só voltou depois de passarem todas as caras conhecidas que tinham lugar na igreja. Hilário também tinha, claro, mas preferiu esperar que acabassem os diretos das televisões para passar despercebido.



Quis sofrer a morte do amigo em privado: dentro dele apenas.



Sem o ser tornou-se quase um anónimo entre milhares de anónimos, e essa é uma homenagem singular. Cresceu com Eusébio, partilhou grande parte dos melhores momentos da vida e envelheceu com ele.



Ninguém pode dizer que a dor dele era a nossa dor, porque não era.



Seguramente era bem maior.



Mas Eusébio não é só da família nem só dos amigos: é de todos. Hilário sofreu como sofremos todos, com a nossa dor no meio de milhares de outras dores.



O último adeus a Eusébio teve muita dor. Teve choro, rostos fechados e olhos pesados. Mas também teve tochas, cânticos e gritos.



‪ ‬



Eusébio foi celebrado entre a dor e a euforia, e assim é que faz sentido. Porque a simples presença dele provocava euforia. Era impossível que a última imagem de Eusébio trouxesse outro som de fundo depois de uma vida a fazer saltar o coração de milhões de portugueses, e de milhões de benfiquistas.



Juntaram-se todos, portugueses e benfiquistas, portugueses e sportinguistas, portugueses e portistas, portugueses e brasileiros, portugueses e moçambicanos.



Juntou-se Portugal e o mundo para homenagear um talento à volta do qual cresceu o amor dos portugueses por Portugal e para homenagear um homem que fez nascer no peito de milhões de miúdos a paixão por este jogo.



Choveu, fez frio e caiu a noite. As centenas de pessoas que estiveram na igreja do Seminário da Luz transformaram-se em milhares no Cemitério do Lumiar.