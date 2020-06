Morreu aos 78 anos o antigo internacional italiano Mario Corso. Foi jogador do Inter Milão entre 1957 e 1973, equipa com a qual conquistou dois títulos de campeão europeu, um dos quais frente ao Benfica.

«Morreu Mario Corso, interista, campeão eterno, dotado de uma classe infinita. Com o seu pé esquerdo cativou o mundo numa equipa que marcou uma época», lê-se no site do Inter.

Corso, que estava hospitalizado há vários dias, jogou 16 temporadas no Inter Milão, tendo conquistado quatro títulos de campeão italiano, dois títulos de campeão europeu e duas taças intercontinentais.

Disputou 509 jogos com a camisola do Inter e marcou 95 golos, somou 23 internacionalizações e apontou quatro golo na seleção transalpina.

O segundo dos dois títulos de campeão europeu do Inter Milão foi conquistado na época 1964/65 frente ao Benfica, numa final disputada em Milão, que os encarnados, já detentores de dois títulos continentais, perderam por 1-0.

Já em final de carreira, Corso passou pelo Génova, tendo depois treinado o Inter Milão, durante uma época, o Lecce, o Catanzaro, o Mantova e o Barletta.