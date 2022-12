Vasco Faísca, treinador do Farense, em conferência de imprensa, depois da goelada consentida diante do Sporting (0-6), no Estádio de Alvalade, em jogo da Taça da Liga:

Análise ao jogo?

- Correu tudo mal. Num jogo com um resultado como este há pouco a tirar de bom. É óbvio que tínhamos planeado uma coisa diferente. O Sporting entrou muito bem, vai para o intervalo a ganhar por 3-0. Na segunda parte tentámos dar uma imagem diferente, mas o Sporting faz logo o 4-0. Não houve história neste jogo, o Sporting foi superior do princípio ao fim. Isto é futebol, é a vida, agora é tentar aprender e tentar dar uma imagem melhor no próximo jogo. Aproveitar esta oportunidade para agradecer às muitas pessoas que vieram de Faro acompanhar-nos. Não são muitos os clubes que conseguem isto, nem na I Liga, trouxemos aqui 500 ou 600 pessoas. Só tenho pena que não tenhamos deixado uma imagem diferente. Da minha parte, as minhas desculpas. Saímos daqui muito tristes, com o resultado, com a exibição, nada foi bom. Vamos preparar o próximo jogo com o Marítímo, também para a Taça da Liga, e tentar um resultado e uma exibição diferentes.

Qual a mensagem que passou aos jogadores ao intervalo?

- Quando chegas ao intervalo a perder por 3-0 dificilmente convences a equipa a dar a volta. Tentámos limitar os danos, tanto que meti um central ao intervalo para controlarmos melhor a largura. Tivemos alguma dificuldade que o Sporting soube explorar muito bem. Tentei passar uma mensagem de confiança, para tentarmos ter bola e criarmos ocasiões. Penso que ainda tivemos alguns bons momentos na primeira parte, mas aquele quarto golo a abrir a segunda parte matou-nos. O Sporting estava muito cómodo no jogo, tudo lhes saía bem, é natural também. Sabíamos que ia ser difícul, o Sporting é superior, mas gostaríamos de ter deixado uma imagem diferente, quiçá com um resultado diferente. Mas tudo nos correu mal, do princípio ao fim.

Este resultado vai fazer mossa no percurso da equipa na II Liga?

- Vou tentar que não tenha, mas é óbvio que sei que vai ter. É um impacto psicológico que é negativo para todos. Quando se diz que a defesas ganham campeonatos, não concordo. O Moreirense que está na frente não é a melhor defesa do campeonato, nós estamos em segundo e também não temos a melhor defesa. Obviamente que tendo a melhor defesa é possível que se esteja mais próximo de ganhar, mas não é assim que se ganham campeonatos. No aspeto anímico não é fácil recuperar de um soco KO como este, fomos ao tapete. Jogámos em casa de um dos três grandes de Portugal, pensámos que podíamos deixar uma mensagem diferente e levar um resultado positivo para baixo, mas não foi possível.