O FC Porto emitiu nesta quarta-feira um comunicado a repudiar o ataque ao carro onde seguia a esposa e dois filhos de Sérgio Conceição, à saída do Estádio do Dragão, após a goleada sofrida pela equipa portista frente ao Club Brugge.

«O FC Porto repudia totalmente o ataque ao carro da família do treinador Sérgio Conceição, ontem à noite, na saída do Estádio do Dragão. O FC Porto lamenta, ainda, a falta de proteção das autoridades, e apela a que o autor ou autores deste ato selvagem sejam rapidamente identificados e responsabilizados», pode ler-se.

Como o Maisfutebol explicou, Liliana, Rodrigo (suplente não utilizado no jogo) e o pequeno José, de apenas sete anos, ficaram em pânico quando um grupo de adeptos arremessou pedras e garrafas em direção à viatura junto ao Museu FC Porto, chegando a partir um dos vidros do carro.

A PSP confirmou à TVI/CNN Portugal que recebeu uma denúncia por tentativa de apredejamento, mas sem registo de feridos nem identificação dos autores do ataque.