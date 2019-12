Uma fotografia partilhada por Zé Luís, avançado do FC Porto, na terça-feira à noite gerou dezenas de comentários e originou um mal-entendido com um adepto.



O internacional cabo-verdiano divulgou uma imagem com a namorada, Alesenka Lesenka, durante as férias. Um seguidor de Zé Luís achou que a bailarina russa não estava em Portugal e que esse seria o motivo para o menor rendimento nos últimos meses: apenas um golo desde final de setembro.



«Trá-la aqui para o Porto e começa a marcar golos», atirou o adepto. Alesenka Lesenka respondeu de pronto, com bom humor e uma pequena gralha, que não afetou a mensagem: «Estou a morar cá há quatro meses». «Isso explica aquele pontapé de bicicleta, desculpem», devolveu logo depois o seguidor portista,