Para além do Sporting, também o FC Porto foi vítima de um ataque informático ao site oficial, na manhã desta quinta-feira.

«Estamos a ser alvo de um ataque de DDoS (Distributed Denial of Service). São milhões de pedidos de acesso, que entopem o ‘site’, e fizeram com que este tenha ficado em baixo’», disse à agência Lusa fonte do clube.

