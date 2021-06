São três os jogadores que atuam no futebol português que vão representar a Colômbia na Copa América: Matheus Uribe e Luis Díaz, dupla do FC Porto, e Sebastián Pérez, médio do Boavista.

O trio já esteve integrado na convocatória de Reinaldo Rueda para os jogos com Peru e Argentina, de qualificação para o Mundial 2022, e veem agora confirmada a presença na prova sul-americana que decorre no Brasil de 13 de junho a 10 de julho.

A Colômbia integra o grupo B da Copa América, juntamente com Venezuela, Peru, Equador e Brasil. A primeira partida é frente aos equatorianos, a 14 de junho.