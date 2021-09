Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, com declarações duras após a goleada sofrida com o Liverpool.

«Tenho de começar por assumir esta derrota pesada, eu como treinador sou o principal responsável por isto. Foi um jogo para lembrar no futuro, percebendo que houve contrariedades decisivas.

O Pepe estava muito bem, no último momento do aquecimento. Tinha dito que se tivesse de jogar outro, eu iria abordar o jogo de outra forma, mas já não tive tempo de o fazer.

Entretanto, o Otávio também se magoou e perdemos o equilíbrio no corredor central. Primeiro remate do Liverpool dá golo, são cinco golos de treino, mas de treino de descontração e não de quem está a jogar na Liga dos Campeões. Não podemos fazer nove faltas contra uma equipa como esta. Perdas de bola em zonas proibidas… foi muito mau. Assumo a responsabilidade de não passar a mensagem que correta. Se damos uma imagem destas, temos de pensar se os jogadores estão dispostos a levar com o treinador que têm.»

[como se reage a uma derrota destas]

«Observando o que se fez de mal. Vou falar com o presidente, para analisar se realmente os jogadores estão dispostos a ouvir a mensagem do treinador e a fazer o que fizemos até hoje. Hoje foi muito mau.»