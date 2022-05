Campeões do mesmo sangue.

Minutos depois de consumada a conquista do título pelo FC Porto, com a vitória sobre o Benfica, Sérgio e Francisco Conceição trocaram um abraço emotivo ainda no relvado da Luz.

O filho do treinador portista comemora o primeiro título, e logo às ordens do pai, que já o utilizou em 31 jogos da presente temporada (três golos e três assistências).

Veja o abraço entre pai e filho: