Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, deu os parabéns a André Villas-Boas pela vitória nas eleições do FC Porto.

«Gostaria de felicitar André Villas-Boas pela sua eleição como novo Presidente do FC Porto. (...) A sua liderança, sublinho, será decisiva não apenas no seio do FC Porto mas também no desenvolvimento do futebol nacional que não poderá em caso algum estar alheado dos destinos de um dos seus maiores clubes associados», disse em declarações reproduzidas pela FPF.

Fernando Gomes, que foi dirigente do FC Porto durante parte da presidência de 42 anos de Jorge Nuno Pinto da Costa, deixou também uma palavra para o presidente cessante.

«Sei que todos os portistas e todos os atores do desporto nacional exigem igualmente que, nesta hora, faça uma saudação especial a todos os candidatos nestas eleições e em particular a Jorge Nuno Pinto da Costa, que presidiu aos destinos do clube durante mais de quatro décadas. O seu legado fala por si mesmo: os títulos e a glória a que conduziu o FC Porto foram igualmente decisivos na afirmação do futebol português no panorama internacional. Pela sua personalidade, pela sua dedicação, pelo seu carisma e pela forma como transformou o FC Porto não poderíamos deixar de, em nome da FPF, agradecer todos os serviços prestados», referiu ainda.

André Villas-Boas venceu as eleições do FC Porto com 80,28 por cento dos votos, enquanto a lista de Pinto da Costa ficou-se pelos 19,89 por cento.