Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em conferência de imprensa, depois da vitória sobre o Estrela da Amadora (1-0), no Estádio José Gomes, na abertura da 5.ª jornada da Liga:

O FC Porto acabou o jogo em sofrimento. Voltou a jogar «pouquinho» como tinha referido em relação aos outros jogos?

- Não, foi muito bem. Não foi um jogo brilhante como vocês viram, não é fácil o terreno, a própria equipa que defrontámos é uma equipa muito física, com grande impacto nos duelos. Pelo que me parece, vai ser um estádio extremamente difícil para se jogar e ganhar-se pontos aqui. A dedicação esteve lá, entrámos bem no jogo, apesar dos infortúnios que tivemos. Tivemos algumas situações que podíamos ter definido e concluído de outra forma, fazendo mais um ou outro golo. È verdade que o Estrela na ponta final também podia ter marcado, mas também é normal, baixamos um bocadinho, até de forma estratégica. Metemos mais dois jogadores para o corredor central, apesar do Baró jogar mais à direita e ir muitas vezes para dentro. O Eustáquio e o Pepê que é um jogador veloz. Não foi um jogo fácil para se jogar, nem para uma equipa, nem para outra. Foi um jogo muito competitivo, mas estou satisfeito com aquilo que foi a dedicação. Nos outros jogos esse pouquinho teve de ver com a falta de alguns ingredientes que são necessários num jogo de futebol para se jogar bem e para se ganhar. paras e ganhar. Não foi um jogo brilhante, mas foi uma vitória brilhante na minha ótica.

David Carmo já não jogava há quase um ano, qual a explicação para esta aposta?

- Ele está comigo todos os dias, está mais comigo do que coma família dele. Trabalha com muita ambição, com vontade de ganhar o seu lugar. Veio de um clube também grande do futebol português, temos confiança máxima nele, por isso é que jogou hoje. Não se esqueçam que ele já jogou algumas vezes. Pelo trabalho dele, pelo que tem vindo a fazer, mereceu esta oportunidade. Numa linha de quatro ou numa linha de cinco, tem estado bem nos treinos, por isso é que jogou.

Falou num Estrela muito físico, as mudanças no meio-campo tiveram a ver com isso?

- Os nossos jogadores no corredor central não são muito de choque, não tenho. Queríamos mandar no jogo, queríamos ter bola. Agora com o Varela e com o Ivan Jaime, aproveitámos estes quinze dias para trabalhar algumas situações, eles deram-me indicações, por isso é que jogaram, mas ainda não estão no seu melhor. Houve ali algumas situações em que queríamos acelerar para fazer mais mal à equipa do Estrela, houve momentos em que conseguimos, outros não.

Consistência defensiva?

Fiquei muito satisfeito. A inclusão do André Franco era para estar mais por dentro no corredor central. Acho que os dois melhores em campo foram o David Carmo e o Pepe, estou muito satisfeito com eles. Há coisas a melhorar, a equipa tem de evoluir, a equipa tem consciência disso e estamos aqui para trabalhar.