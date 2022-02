Sérgio Conceição mostrou-se apreensivo sobre a situação clínica de Diogo Costa, que esta noite deixou o estádio do Arouca de maca e com um colar cervical, tendo sido transportado de ambulância para o Hospital de São João, no Porto.

«O Diogo Costa foi para o hospital fazer exames. Estamos na expectativa para perceber o que se passou», afirmou o técnico portista na conferência de imprensa após o triunfo do FC Porto, em jogo da 21.ª jornada da Liga.

O guarda-redes portista caiu mal, num lance ocorrido a dez minutos do final da partida.