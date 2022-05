O título de campeão nacional 2021/22 é o 30.º da história do FC Porto.

Os dragões estão agora a sete campeonatos do Benfica e têm mais onze do que o Sporting.

Esta conquista é a terceira do FC Porto nos últimos cinco anos. Na última década, há cinco títulos para o Benfica, quatro para o FC Porto e um para o Sporting

Refira-se que o Sporting reclama uma contagem diferente dos títulos nacionais. A federação ainda não se pronunciou em definitivo sobre o tema.

LISTA DE VENCEDORES:

SL Benfica, 37 títulos

FC Porto, 30

Sporting CP, 19

Belenenses, 1

Boavista, 1

LISTA DE TÍTULOS:

Campeonato da I Liga

1934/35 F. C. Porto

1935/36 Benfica

1936/37 Benfica

1937/38 Benfica

Campeonato Nacional da I Divisão

1938/39 F. C. Porto

1939/40 F. C. Porto

1940/41 Sporting

1941/42 Benfica

1942/43 Benfica

1943/44 Sporting

1944/45 Benfica

1945/46 Belenenses

1946/47 Sporting

1947/48 Sporting

1948/49 Sporting

1949/50 Benfica

1950/51 Sporting

1951/52 Sporting

1952/53 Sporting

1953/54 Sporting

1954/55 Benfica

1955/56 F. C. Porto

1956/57 Benfica

1957/58 Sporting

1958/59 F. C. Porto

1959/60 Benfica

1960/61 Benfica

1961/62 Sporting

1962/63 Benfica

1963/64 Benfica

1964/65 Benfica

1965/66 Sporting

1966/67 Benfica

1967/68 Benfica

1968/69 Benfica

1969/70 Sporting

1970/71 Benfica

1971/72 Benfica

1972/73 Benfica

1973/74 Sporting

1974/75 Benfica

1975/76 Benfica

1976/77 Benfica

1977/78 F. C. Porto

1978/79 F. C. Porto

1979/80 Sporting

1980/81 Benfica

1981/82 Sporting

1982/83 Benfica

1983/84 Benfica

1984/85 F. C. Porto

1985/86 F. C. Porto

1986/87 Benfica

1987/88 F. C. Porto

1988/89 Benfica

1989/90 F. C. Porto

1990/91 Benfica

1991/92 F. C. Porto

1992/93 F. C. Porto

1993/94 Benfica

1994/95 F. C. Porto

1995/96 F. C. Porto

1996/97 F. C. Porto

1997/98 F. C. Porto

1998/99 F. C. Porto

I Liga

1999/00 Sporting

2000/01 Boavista

2001/02 Sporting

2002/03 F.C. Porto

2003/04 F.C. Porto

2004/05 Benfica

2005/06 F.C. Porto

2006/07 F.C. Porto

2007/08 F.C. Porto

2008/09 F.C. Porto

2009/10 Benfica

2010/11 F.C. Porto

2011/12 F.C. Porto

2012/13 F.C. Porto

2013/14 Benfica

2014/15 Benfica

2015/16 Benfica

2016/17 Benfica

2017/18 FC Porto

2018/19 Benfica

2019/20 FC Porto

2020/21 Sporting

2021/22 FC Porto