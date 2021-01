O FC Porto visita esta sexta-feira o Famalicão e Sérgio Conceição desvalorizou o facto de os famalicenses estarem há cinco jogos sem vencer.

«É uma equipa que no ano passado fez um campeonato muito bom, houve muitas mudanças e agora está a encontrar o seu caminho, mas o jogo depende muito do que nós fizermos», começou por dizer o técnico portista aos jornalistas em conferência de imprensa.

«Eu continuo a dizer que não sou bruxo, depende do que nós fizermos em campo», insistiu depois, dizendo que o jogo pode até tornar-se mais complicado devido ao momento do adversário.

«Não é nada mais fácil, às vezes ate é mais difícil. Temos o exemplo do líder do campeonato que foi a Famalicão e passou dificuldades», lembrou Sérgio Conceição.

«A responsabilidade deles no jogo até pode ser menor, o que lhes tira alguma pressão, e depois há a motivação de estarem a jogar com uma equipa que é campeã nacional», frisou o treinador do FC Porto.

O técnico garantiu ainda que, apesar de se aproximar um ciclo de jogos decisivos, com a final four da Taça da Liga e a eliminatória da Taça de Portugal, «a equipa está focada no Famalicão.»

«Nos tivemos um ciclo terrível em dezembro e o trabalho da equipa técnica para focar ao máximo os jogadores é fundamental. Não se pode pensar em dois jogos. Não se pode fazer uma preparação a médio prazo. É impossível porque não sabemos o que vamos fazer amanhã. Depende muito de castigos, lesões... É olhar para o grupo e para a equipa que eu acho que pode dar a melhor resposta para ganhar o jogo e trabalhar sobre ele. Depois o próximo haverá tempo para o trabalhar», assegurou, frisando que este «vai ser um jogo extremamente difícil.»

«Temos de nos concentrar em cada momento. No balneário nestes dias só falámos do Famalicão. Falámos do Babic, do Queirós, do Assunção, do Anderson... Do Gil Dias, dos jogadores que chegaram agora e que podem jogar», garantiu Sérgio Conceição.