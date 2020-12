A conferência era de antevisão ao jogo com o Tondela, mas Sérgio Conceição voltou a falar sobre o «bate-boca» que protagonizou com Pep Guardiola no final do empate com o Manchester City.

O técnico do FC Porto respondeu a algumas críticas à estratégia portista para esse jogo e frisou que nunca criticou um treinador adversário por ser defensivo, mas sim por antijogo.

«Parece que o passatempo preferido das pessoas é interpretar mal as palavras do Sérgio Conceição. Entre ganhar por 4-3 e 1-0, prefiro ganhar sempre 1-0, não é novidade. Dou sempre privilégio a uma boa organização defensiva. O City tem uma média de seis faltas por jogo, contra nós fez mais do dobro. Já estive em equipas mais pequenas em que defrontei equipas com orçamento dez, 20, 30 vezes superior e privilegiei a organização defensiva, mas não quer dizer que provoque o tal antigo. Isso é diferente. Nunca critiquei um colega meu por vir jogar com dez jogadores ao pé da área», afirmou.

«Pago um milhão de euros a quem arranjar uma declaração minha a criticar um treinador defensivo. Nunca critiquei ninguém pela estratégia mais defensiva ou ofensiva das equipas. Leiam as minhas declarações para depois não dizerem barbaridades. Só falei como falei porque falaram da minha estratégia, e isso não foi antijogo. Já agora aproveito para dar os parabéns às equipas que passaram na Liga Europa, tal como nós na Champions. Só respondi a alguém que criticou na minha estratégia. Nunca critiquei um colega meu por vir jogar com cinco ou dez centrais», acrescentou.