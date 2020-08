Rodrigo Conceição utilizou as redes sociais para se despedir e agradecer ao Benfica, clube que representou durante cinco anos, o último dos quais ao serviço da equipa B.

O filho de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, agradeceu pelos «cinco anos de aprendizagem, de evolução como pessoa e jogador».

«Obrigado a todos aqueles que me acompanharam neste processo, aos treinadores que puxaram por mim, aos colegas que me apoiaram em todos os momentos, ao staff do Benfica que fez com que nunca nos faltasse nada», acrescentou.

Refira-se que após terminar a ligação às águias, Rodrigo Conceição é um jogador livre e, conforme o nosso jornal já noticiou, está em negociações com o Arouca, que subiu à II Liga.