Um vídeo, lançado nas redes sociais do FC Porto, nas últimas horas, está a gerar contestação entre os adeptos do clube.

A produção, que remete para o lema «Imortais por Direito», destaca as camisolas que ficaram ligadas a momentos importantes da história dos dragões: a final da Taça das Taças de 1984; a conquista do título nacional no ano seguinte; a consagração europeia de 1987; a Taça UEFA e a Liga dos Campeões conquistadas com José Mourinho, em 2003 e 2004; o primeiro jogo da parceria com a atual fornecedora dos equipamentos, em 2015.

Estas são as datas claramente destacadas no vídeo.

São apresentadas imagens relativas a outros momentos, mas sem destaque gráfico, o que levou muitos adeptos a apontar uma «omissão» ou «ocultação» relativamente às conquistas de 2010/11, ano em que o FC Porto, sob o comando de André Villas-Boas, ganhou Supertaça, Liga, Taça de Portugal e Liga Europa.

Ainda que apareçam duas imagens da final de Dublin, frente ao Sp. Braga, muitos adeptos defendem, nos comentários, que a referida temporada merecia outro protagonismo, sendo que há quem faça mesmo uma associação à intenção, já manifestada pelo antigo técnico do FC Porto, de concorrer à presidência do clube.

Veja o vídeo: