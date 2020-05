A Assembleia da República considera ser compatível que a deputada Cláudia Santos, do Partido Socialista (PS), possa presidir ao Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF). Esta quinta-feira, foi aprovado um parecer da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, com o voto contra do PAN.

Fonte parlamentar referiu, à Lusa, que antes da votação, todos os partidos tinham dado o seu acordo ao parecer.

O PAN, pelo seu porta-voz, André Silva, considerou que «do ponto de vista ético e político», recomendaria «o bom senso e a ética que tal não sucedesse» no Parlamento. «Todos sabemos que um dos problemas da sociedade portuguesa é o excesso de promiscuidade entre a política e o futebol», rematou.

O Bloco de Esquerda (BE) afirmou que vai reapresentar uma proposta para o regime de exclusividade dos deputados, assinalando ainda a proximidade entre o poder político e o futebol na sua declaração de voto. «Consideramos que a deputada não devia aceitar as funções em acumulação com o cargo de deputada», registou a declaração de voto dos bloquistas.

O parecer, dado de 15 de abril, elaborado pelo deputado Paulo Rios de Oliveira (PSD) e aprovado esta quinta-feira, com votos a favor de PS, PSD, CDS-PP, CDU e BC e com o voto contra do PAN, diz que «não existe qualquer incompatibilidade ou impedimento no exercício cumulativo, pela senhora deputada Cláudia Santos, do mandato de deputada com a titularidade do cargo de presidente do CD da FPF».

Cláudia Santos foi convidada para liderar o CD da FPF na lista da recandidatura do atual presidente da FPF, Fernando Gomes. É licenciada em Direito e Doutora em ciências jurídico-criminais. A 8 de abril, tinha sido solicitado um parecer à Comissão de Transparência, nomeadamente sobre algum eventual conflito de interesses.