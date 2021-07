A FIFA comunicou nesta sexta-feira uma sanção aplicada ao Spezia, da Liga italiana de futebol, com suspensão de atividade no mercado de transferências por um período de dois anos.

Por trás desta decisão está uma quebra nas regras relativas à contratação de menores, neste caso do continente africano. Segundo a FIFA, o clube «contratou vários jovens menores da Nigéria, trazendo-os para Itália com um esquema utilizado para contornar as regras, bem como a lei de imigração nacional».

O clube já reagiu à decisão, defendendo que os atos condenados são referentes à antiga gestão. «O clube está surpreendido e extremamente dececionado com esta sentença e deseja esclarecer as presumíveis irregularidades. Todos os envolvidos não têm atualmente posições de responsabilidade no clube», refere a nota divulgada pelo clube.

Com esta decisão, o Spezia é multado em cerca de 460 mil euros e fica impedido de registar novos jogadores até ao fim da temporada 2022/2023.

Além do clube do primeiro escalão italiano, a FIFA sancionou ainda os clubes Lavagnese 1919 e Valdivara 5 Terre, sem dar grandes informações quanto à investigação ou às datas dos factos ocorridos.

O Spezia mudou de gestão em fevereiro deste ano, quando foi comprado pelo investidor norte-americano Robert Platek. Na temporada passada terminou em 15.º lugar da Serie A.