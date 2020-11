Depois de o Sporting ter sido o primeiro clube a garantir o apuramento para a Taça da Liga no passado domingo, com a vitória ante o Tondela, o Benfica juntou-se esta sexta-feira aos leões, graças ao empate do Rio Ave ante o Belenenses, no Jamor.

Os vila-condenses, atuais sétimos classificados, já não podem igualar pontualmente a equipa de Jorge Jesus. Estão, por isso, até ao momento, decididas duas das oito vagas.

Novembro é mês de decisões para o apuramento para a Taça da Liga. Depois da sétima jornada da I Liga e da nona da II Liga, ambas a disputar este fim-de-semana, fica a faltar apenas uma ronda nos respetivos campeonatos para apurar os oito clubes que seguem para a fase final, numa época de formato transitório, motivada pela pandemia da covid-19.

Em 2020/2021, a Taça da Liga passou de 34 clubes para apenas oito. Apuram-se os seis primeiros classificados da I Liga ao cabo das oito primeiras jornadas e os dois primeiros da II Liga ao fim das dez primeiras jornadas.

O apuramento para a Taça da Liga é uma situação à atenção dos clubes e foi lembrada esta sexta-feira pelo Paços de Ferreira, na posição tomada acerca da tentativa de adiamento do jogo deste sábado por parte do Moreirense. Os castores frisaram que um dos fatores que pesava num eventual reagendamento era «aspirar à participação na fase final da Taça da Liga». Os quartos-de-final estão agendados entre 15 e 17 de dezembro e essas são datas a ter em conta para eventuais jogos adiados nas duas jornadas que restam. No caso do Moreirense-P. Ferreira, já há nova data: 1 de dezembro.

Quem ainda pode apurar-se na I Liga?

Todos os clubes, à exceção de Portimonense, Farense e também Belenenses, que ficou arredado com o empate ante o Rio Ave na abertura da jornada sete. Clubes como Famalicão, Boavista, Tondela e Gil Vicente quase são obrigados a vencer os dois próximos jogos. O Portimonense ainda pode chegar aos 10 pontos do quarto classificado, mas a combinação de resultados de terceiros ditam que, além de Sporting, Benfica e Sp. Braga, ficaria sempre com outras três equipas à frente.

E na II Liga?

Estoril, Mafra, Feirense, Académica, Arouca, Desp. Chaves, Penafiel, Sp. Covilhã e Cova da Piedade vão discutir as vagas. Os arouquenses mantiveram as hipóteses vivas com a vitória desta sexta-feira em Santa Maria da Feira. Do 10.º, o Casa Pia - inclusive - para baixo, já ninguém tem hipótese de apuramento.

Qual o formato da fase final?

Os quartos de final têm o seguinte cruzamento de jogos e disputam-se a uma mão, em casa do clube visitado, entre 15 e 17 de dezembro.

1.º I Liga vs 2.º II Liga

2.º I Liga vs 1.º II Liga

3.º I Liga vs 6.º I Liga

4.º I Liga vs 5.º I Liga

A final four, em Leiria, tem as meias-finais dias 19 e 20 de janeiro de 2021 e a final é no dia 23.