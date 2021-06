A transição de época desportiva traz, para os futebolistas, um período de férias por volta do mês de junho, no qual muitos deles aproveitaram para o descanso após quase um ano de competição.

É certo que ainda há internacionais ao serviço das seleções no Euro 2020 e na Copa América, mas aqueles que não foram eleitos para representar os respetivos países tiveram as últimas semanas para aproveitar junto da família e dos amigos. Da praia à piscina, passando por destinos internacionais e nacionais.

O Dubai foi o destino de eleição para alguns, mas também Palma de Maiorca, as ilhas gregas, e, a nível nacional, a ilha da Madeira ou o Algarve. De jogadores do Sporting aos do FC Porto, passando por Benfica, Paços de Ferreira, Boavista ou Santa Clara, assim foram (ou estão a ser) as férias dos homens que pisam os relvados da Liga.