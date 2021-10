A equipa de sub-19 do Sporting vai iniciar, nesta quarta-feira, a participação no Torneio Al Abtal, organizado pelo Ministério do Desporto da Arábia Saudita.

A prova pretende dar um contexto competitivo desafiante aos jovens talentos sauditas, que formam duas equipas, que ficam sediadas em Espanha. Os Green Falcons e os White Falcons estão, de resto, integrados em todos os grupos do torneio, pelo que defrontam as doze equipas europeias participantes: Sporting, Real Madrid, Atlético Madrid, Liverpool, Midtjylland, Slavia Praga, Shakhtar Donetsk, Legia Varsóvia, Dinamo Zagreb, Valência, Real Sociedad e Marselha.

O Sporting, único representante português, faz parte do Grupo Europa Ocidental. Entra em campo já nesta quinta-feira, frente ao Real Madrid, no complexo desportivo da federação espanhola. A 17 de novembro a equipa leonina defronta os Green Falcons, no mesmo palco, e a 19 de janeiro recebe os White Falcons em Alcochete. Sete dias depois há jogo com o Atético de Madrid, na capital espanhola, e depois duelo com o Liverpool a 9 de março, também no centro de treinos da federação espanhola.

A academia do Sporting vai receber também o jogo entre os Green Falcons e o Liverpool, a 19 de janeiro.

Esta será a segunda edição do torneio, que no ano de estreia só contou com equipas sauditas e espanholas. Podem participar jogadores nascidos a partir de 1 de janeiro de 2003, mas as representações sauditas pode incluir jogadores de 2001 e 2002.

A fase final será disputada entre maio e junho, na Arábia Saudita, e passam os dois primeiros classificados de cada grupo.